Рубцов Давыд Ларионович
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Рубцов Ларион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Зарукина (Рубцова) Анна Давыдовна
Мать ребёнка: Рубцова (Охотина) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: Рубцова (Охотина) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Рубцова (Охотина) Татьяна Алексеевна
Смерть
1756