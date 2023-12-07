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Рубцов Давыд Ларионович

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Рубцов Ларион

Мать: не указана

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова (Охотина) Татьяна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Зарукина (Рубцова) Анна Давыдовна

Мать ребёнка: Рубцова (Охотина) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Рубцов Степан Давыдович

Мать ребёнка: Рубцова (Охотина) Татьяна Алексеевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Рубцов Аника Давыдович

Мать ребёнка: Рубцова (Охотина) Татьяна Алексеевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1756

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