Гаранина (Кедярова) Анисия (Аксинья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаранина (Кедярова) Анисия (Аксинья)

Гаранина (Кедярова) Анисия (Аксинья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1896 и 1898

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и 1898

Отец: Кедяров Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова (Гаранина) Мария

Отец ребёнка: Гаранин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гаранина) Раиса

Отец ребёнка: Гаранин Алексей

Бракосочетание
16.02.1918

Муж: Гаранин Алексей

Сыреси, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.1931

Дочь: Лизунова (Гаранина) Татьяна

Отец ребёнка: Гаранин Алексей

Сыреси, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1986

Мы используем куки для улучшения работы сайта.