Гаранина (Кедярова) Анисия (Аксинья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1896 и 1898
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и 1898
Отец: Кедяров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова (Гаранина) Мария
Отец ребёнка: Гаранин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гаранина) Раиса
Отец ребёнка: Гаранин Алексей
Бракосочетание
16.02.1918
Муж: Гаранин Алексей
Рождение ребёнка
13.01.1931
Дочь: Лизунова (Гаранина) Татьяна
Отец ребёнка: Гаранин Алексей
Смерть
1986