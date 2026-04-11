Кедярова Евдокия Ильина
женский, родилась Неизвестно, Сыреси, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Кедяров Василий МатвеевНеизвестно г.р.
Дети
Гаранина (Кедярова) Анисия (Аксинья) ВасильеваМежду 1897 и 1898 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сыреси, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898 ст.
Дочь: Гаранина (Кедярова) Анисия (Аксинья) Васильева
Отец ребёнка: Кедяров Василий Матвеев
Сыреси, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно