Кедярова Евдокия Ильина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кедярова Евдокия Ильина

Автор
ВС
Смирнова В.

женский, родилась Неизвестно, Сыреси, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Кедяров Василий МатвеевНеизвестно г.р.
Дети
Гаранина (Кедярова) Анисия (Аксинья) ВасильеваМежду 1897 и 1898 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сыреси, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кедяров Василий Матвеев

Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898 ст.

Дочь: Гаранина (Кедярова) Анисия (Аксинья) Васильева

Отец ребёнка: Кедяров Василий Матвеев

Сыреси, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

ГА Ульяновской области (ГАУО), фонд №134, опись №37, дело №46, стр. 223 https://yandex.ru/archive/catalog/af327ce4-809e-4463-8ead-156a2693715e/223

Смерть
Неизвестно

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