Лизунова (Гаранина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизунова (Гаранина) Татьяна

Место рождения

Сыреси, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.01.1931

Дата смерти

29.06.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Между 1896 и 1898 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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1954 г.р.
1959 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1931

Отец: Гаранин Алексей

Мать: Гаранина (Кедярова) Анисия (Аксинья)

Сыреси, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лизунов Виктор

Рождение ребёнка
01.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лизунов Виктор

Рождение ребёнка
23.02.1954

Сын: Лизунов Вениамин

Отец ребёнка: Лизунов Виктор

Рождение ребёнка
24.05.1959

Сын: Лизунов Александр

Отец ребёнка: Лизунов Виктор

Рождение ребёнка
16.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лизунов Виктор

Рождение ребёнка
07.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лизунов Виктор

Смерть
29.06.2014

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