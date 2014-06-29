Лизунова (Гаранина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения13.01.1931
Дата смерти29.06.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лизунов Виктор
Рождение ребёнка
01.05.1952
Рождение ребёнка
23.02.1954
Сын: Лизунов Вениамин
Отец ребёнка: Лизунов Виктор
Рождение ребёнка
24.05.1959
Сын: Лизунов Александр
Отец ребёнка: Лизунов Виктор
Рождение ребёнка
16.06.1962
Рождение ребёнка
07.08.1963
Смерть
29.06.2014