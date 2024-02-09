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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
299Сыреси (Черкасские Сыреси), с. удел.при Сивунцовом враге и роднике Доронине.30202988981143Церковь православная 1. Сельское училище. Базар еженедельный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
190. Сыреси (Воскресенское), село бывшее удельное, при речке Хмелевке, дворов 273, жителей 1843, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, ш Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сыреси
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
333Сыреси, село, при рч. Хмелевке; н. р.1363038810401118
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30757Сыресисело54°35'с.ш.46°28'в.д.N-38-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73644485146с Сыресисело