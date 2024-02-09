село Сыреси, село Сыреси, Сурский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Сыреси

Сурский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Алатырский уезд
299Сыреси (Черкасские Сыреси), с. удел.при Сивунцовом враге и роднике Доронине.30202988981143Церковь православная 1. Сельское училище. Базар еженедельный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Сыресевская волость
190. Сыреси (Воскресенское), село бывшее удельное, при речке Хмелевке, дворов 273, жителей 1843, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, ш Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Сыресевская волость
село Сыреси

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Сыресевская волость
333Сыреси, село, при рч. Хмелевке; н. р.1363038810401118

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Сурский район
30757Сыресисело54°35'с.ш.46°28'в.д.N-38-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Сурский муниципальный район, Хмелевское сельское поселение
73644485146с Сыресисело
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