Боргезе (Олсуфьева) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боргезе (Олсуфьева) Дарья Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.06.1909

Дата смерти

05.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1909

Отец: Олсуфьев Василий Алексеевич

Мать: Олсуфьева Ольга Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: графиня.
Место жительства
1910
Москва, город федерального значения Москва
Семья Олсуфьевых жила в своём московском особняке на Поварской улице 48 до 1917 года. Каждое лето семейство проводило в подмосковной усадьбе Ершово близ Звенигорода. В усадьбе была замечательная библи... Показать все
Место жительства
1915
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
В самом начале Первой мировой войны отец уходит добровольцем в армию, его посылают на Кавказ. Следом за ним, в сопровождении приставленного казака, отправляется супруга, чуть позднее – все дети.
Место жительства
?.09.1918
Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
При подходе "красных" семья Олсуфьевых бежит к черноморскому берегу, и с помощью одной татарки добираются до Батуми.
Эмиграция
?.03.1919
В Батуми причалил английский военный корабль. Отчаявшаяся Ольга Павловна поднимается на его борт и умоляет увезти её семью в Италию, "где существует свой собственный уголок". К её изумлению, британски... Показать все
Образование
1926
Окончила лицей.
Образование
1930
Окончила Художественное училище, где изучала итальянское искусство, одновременно посещала курсы медсестёр.
Бракосочетание
03.09.1931

Муж: Боргезе Юнио Валерио Сципионе

Рождение ребёнка
28.07.1932

Дочь: Borghese Elena

Отец ребёнка: Боргезе Юнио Валерио Сципионе

Рождение ребёнка
29.09.1933

Сын: Borghese Paolo

Отец ребёнка: Боргезе Юнио Валерио Сципионе

Работа или профессия
Около 1937
С 1936 года шла война в Эфиопии, и Дарья отправилась в Африку медсестрой.
Рождение ребёнка
30.04.1940

Сын: Borghese Livio Giuseppe

Отец ребёнка: Боргезе Юнио Валерио Сципионе

Рождение ребёнка
09.02.1942

Сын: Borghese Andrea

Отец ребёнка: Боргезе Юнио Валерио Сципионе

Место жительства
1945
Мужа, как видного военачальника фашистского дуче, арестовали и посадили в тюрьму на острове Прочида, в Неаполитанском заливе. Поговаривали о показательном судебном процессе над итальянскими военными. ... Показать все
Работа или профессия
1950
Писательница, автор книг "Гоголь в Риме", "Ветхий Рим".
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1963
Причина смерти: автокатастрофа.
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