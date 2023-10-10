Боргезе Юнио Валерио Сципионе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоргезе Юнио Валерио Сципионе

Боргезе Юнио Валерио Сципионе

avatar

Место рождения

Рим

Дата рождения

06.06.1906

Дата смерти

26.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Титул: герцог.
Бракосочетание
03.09.1931

Жена: Боргезе Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.1932

Дочь: Borghese Elena

Мать ребёнка: Боргезе Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
29.09.1933

Сын: Borghese Paolo

Мать ребёнка: Боргезе Дарья Васильевна

Военная служба
1933
Италия
Род войск: 10-я флотилия Воинское звание: капитан 2 ранга Должность: командир подводной лодки.
Рождение ребёнка
30.04.1940

Сын: Borghese Livio

Мать ребёнка: Боргезе Дарья Васильевна

Военная служба
1941
Италия
Род войск: 10-я флотилия Воинское звание: капитан 2 ранга Исполняющий обязанности командира флотилии.
Рождение ребёнка
09.02.1942

Сын: Borghese Andrea

Мать ребёнка: Боргезе Дарья Васильевна

Военная служба
1943
Италия
Род войск: 10-я флотилия Воинское звание: капитан 1 ранга Официально командовал X флотилией, которая стала наиболее успешным соединением итальянского ВМФ. Получил прозвище «Чёрный принц». Автор книги ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close