Боргезе Юнио Валерио Сципионе
Место рождения
Дата рождения06.06.1906
Дата смерти26.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: герцог.
Бракосочетание
03.09.1931
Жена: Боргезе Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1932
Дочь: Borghese Elena
Мать ребёнка: Боргезе Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
29.09.1933
Сын: Borghese Paolo
Мать ребёнка: Боргезе Дарья Васильевна
Военная служба
1933
Италия
Род войск: 10-я флотилия Воинское звание: капитан 2 ранга Должность: командир подводной лодки.
Рождение ребёнка
30.04.1940
Сын: Borghese Livio
Мать ребёнка: Боргезе Дарья Васильевна
Военная служба
1941
Италия
Род войск: 10-я флотилия Воинское звание: капитан 2 ранга Исполняющий обязанности командира флотилии.
Рождение ребёнка
09.02.1942
Сын: Borghese Andrea
Мать ребёнка: Боргезе Дарья Васильевна
Военная служба
1943
Италия
Род войск: 10-я флотилия Воинское звание: капитан 1 ранга Официально командовал X флотилией, которая стала наиболее успешным соединением итальянского ВМФ. Получил прозвище «Чёрный принц». Автор книги ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.1974