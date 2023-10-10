Олсуфьева (Шувалова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олсуфьева (Шувалова) Ольга Павловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.08.1882

Дата смерти

02.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1882

Отец: Шувалов Павел Андреевич

Мать: Шувалова Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: графиня.
Бракосочетание
1904

Муж: Олсуфьев Василий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Олсуфьева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: графиня.
Рождение ребёнка
05.06.1909

Дочь: Боргезе Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: графиня.
Эмиграция
1919
Откуда: Москва, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1939
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