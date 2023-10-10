Олсуфьева (Шувалова) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения14.08.1882
Дата смерти02.07.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1882
Титул: графиня.
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Олсуфьева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич
Титул: графиня.
Рождение ребёнка
05.06.1909
Дочь: Боргезе Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Титул: графиня.
Эмиграция
1919
Откуда: Москва, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1939