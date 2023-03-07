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Мелехов Косьма Андреев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

14.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Мелехов Андрей Матвеев

Мать: Мелехова Ульяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1871

Сын: Мелехов Пётр Косьмин

Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Мелехов Даниил Косьмин

Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Мелехов Григорий Косьмин

Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1875

Сын: Мелехов Василий Косьмин

Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1876

Сын: Мелехов Иван Косьмин

Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1879

Сын: Мелехов Павел Косьмин

Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Акилина Косьмина

Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова

Рождение ребёнка
04.07.1882

Дочь: Анна Косьмина

Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1884

Дочь: Платонида Косьмина

Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.08.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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