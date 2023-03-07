Мелехов Косьма Андреев
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти14.08.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Мелехов Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
28.06.1871
Сын: Мелехов Пётр Косьмин
Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
До 1873
Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
21.03.1875
Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
10.06.1876
Сын: Мелехов Иван Косьмин
Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
12.01.1879
Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Акилина Косьмина
Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
04.07.1882
Дочь: Анна Косьмина
Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
06.04.1884
Дочь: Платонида Косьмина
Мать ребёнка: Мелехова Параскева Стефанова
Смерть
14.08.1892