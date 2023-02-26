Мелехова Параскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти28.11.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1871
Сын: Мелехов Пётр Косьмин
Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев
Рождение ребёнка
До 1873
Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев
Рождение ребёнка
21.03.1875
Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев
Рождение ребёнка
10.06.1876
Сын: Мелехов Иван Косьмин
Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев
Рождение ребёнка
12.01.1879
Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Акилина Косьмина
Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев
Рождение ребёнка
04.07.1882
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев
Рождение ребёнка
06.04.1884
Дочь: Платонида Косьмина
Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев
Смерть
28.11.1907