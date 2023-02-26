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Мелехова Параскева Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

28.11.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1871

Сын: Мелехов Пётр Косьмин

Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Мелехов Даниил Косьмин

Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Мелехов Григорий Косьмин

Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1875

Сын: Мелехов Василий Косьмин

Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1876

Сын: Мелехов Иван Косьмин

Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1879

Сын: Мелехов Павел Косьмин

Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Акилина Косьмина

Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев

Рождение ребёнка
04.07.1882

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1884

Дочь: Платонида Косьмина

Отец ребёнка: Мелехов Косьма Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.11.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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