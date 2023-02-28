Мелехов Андрей Матвеев
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти18.04.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Мелехов Матвей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1829
Сын: Мелехов Ефим Андреев
Мать ребёнка: Мелехова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
20.08.1832
Мать ребёнка: Мелехова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
16.03.1835
Мать ребёнка: Мелехова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
07.10.1838
Дочь: Пелагия Андреева
Мать ребёнка: Мелехова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Мелехова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
24.05.1845
Дочь: Феодосия Андреева
Мать ребёнка: Мелехова Ульяна Васильева
Смерть
18.04.1858