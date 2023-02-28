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Мелехов Андрей Матвеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

18.04.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Мелехов Матвей

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мелехов Ефим Андреев

Мать ребёнка: Мелехова Ульяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1832

Сын: Мелехов Самуил Андреев

Мать ребёнка: Мелехова Ульяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1835

Сын: Мелехов Кирилл Андреев

Мать ребёнка: Мелехова Ульяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1838

Дочь: Пелагия Андреева

Мать ребёнка: Мелехова Ульяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Мелехов Косьма Андреев

Мать ребёнка: Мелехова Ульяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1845

Дочь: Феодосия Андреева

Мать ребёнка: Мелехова Ульяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.04.1858
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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