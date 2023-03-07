Мелехов Ефим Андреев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти05.08.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Мелехов Андрей Матвеев
Бракосочетание
08.11.1853
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1854
Сын: Мелехов Фёдор Ефимов
Мать ребёнка: Мелехова Матрона Стефанова
Рождение ребёнка
08.10.1855
Мать ребёнка: Мелехова Матрона Стефанова
Рождение ребёнка
15.08.1857
Мать ребёнка: Мелехова Матрона Стефанова
Рождение ребёнка
16.11.1859
Мать ребёнка: Мелехова Матрона Стефанова
Смерть
05.08.1877