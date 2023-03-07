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Мелехов Ефим Андреев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

05.08.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Мелехов Андрей Матвеев

Мать: Мелехова Ульяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1853

Жена: Мелехова Матрона Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1854

Сын: Мелехов Фёдор Ефимов

Мать ребёнка: Мелехова Матрона Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Мелехов Филипп Ефимов

Мать ребёнка: Мелехова Матрона Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1857

Сын: Мелехов Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Мелехова Матрона Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1859

Сын: Мелехов Григорий Ефимов

Мать ребёнка: Мелехова Матрона Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.08.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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