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Мелехова Матрона Стефанова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1853

Муж: Мелехов Ефим Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1854

Сын: Мелехов Фёдор Ефимов

Отец ребёнка: Мелехов Ефим Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Мелехов Филипп Ефимов

Отец ребёнка: Мелехов Ефим Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1857

Сын: Мелехов Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Мелехов Ефим Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1859

Сын: Мелехов Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Мелехов Ефим Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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