Мелехова Матрона Стефанова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1853
Муж: Мелехов Ефим Андреев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1854
Сын: Мелехов Фёдор Ефимов
Отец ребёнка: Мелехов Ефим Андреев
Рождение ребёнка
08.10.1855
Отец ребёнка: Мелехов Ефим Андреев
Рождение ребёнка
15.08.1857
Отец ребёнка: Мелехов Ефим Андреев
Рождение ребёнка
16.11.1859
Отец ребёнка: Мелехов Ефим Андреев
Смерть
Неизвестно