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Анисия Григорьева

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.01.1800

Дата смерти

07.09.1853

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1800

Отец: Григорий Малахов

Мать: Анастасия Савельева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1821

Сын: Иоанн Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Трофимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1824

Сын: Харитон Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Трофимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Трофимов

Бракосочетание
13.11.1833

Муж: Березин Тихон Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1835

Сын: Березин Савва Тихонов

Отец ребёнка: Березин Тихон Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1838

Сын: Березин Леон Тихонов

Отец ребёнка: Березин Тихон Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1839

Сын: Березин Игнатий Тихонов

Отец ребёнка: Березин Тихон Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1840

Сын: Березин Павел Тихонов

Отец ребёнка: Березин Тихон Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Параскева Тихонова

Отец ребёнка: Березин Тихон Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косьма Трофимов

Смерть
07.09.1853
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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