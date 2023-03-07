Анисия Григорьева
Место рождения
Дата рождения01.01.1800
Дата смерти07.09.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1800
Отец: Григорий Малахов
Мать: Анастасия Савельева
Рождение ребёнка
30.09.1821
Сын: Иоанн Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Трофимов
Рождение ребёнка
26.09.1824
Сын: Харитон Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Трофимов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Трофимов
Бракосочетание
13.11.1833
Муж: Березин Тихон Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1835
Отец ребёнка: Березин Тихон Иванов
Рождение ребёнка
19.02.1838
Сын: Березин Леон Тихонов
Отец ребёнка: Березин Тихон Иванов
Рождение ребёнка
28.01.1839
Отец ребёнка: Березин Тихон Иванов
Рождение ребёнка
07.01.1840
Отец ребёнка: Березин Тихон Иванов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Параскева Тихонова
Отец ребёнка: Березин Тихон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косьма Трофимов
Смерть
07.09.1853