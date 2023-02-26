Анастасия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

27.06.1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Яков Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Соломонида Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Малахов

Рождение ребёнка
18.04.1794

Сын: Тихон Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1797

Сын: Леонтий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1800

Дочь: Анисия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.06.1806
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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