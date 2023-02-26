Анастасия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти27.06.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Яков Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Малахов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Соломонида Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Малахов
Рождение ребёнка
18.04.1794
Сын: Тихон Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Малахов
Рождение ребёнка
15.06.1797
Сын: Леонтий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Малахов
Рождение ребёнка
01.01.1800
Дочь: Анисия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Малахов
Смерть
27.06.1806