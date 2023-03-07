Березин Тихон Иванов
Место рождения
Дата рождения15.06.1806
Дата смерти21.12.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1806
Отец: Иван Семёнов
Мать: Акилина (Григорьева)
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Васса Тихонова
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
Бракосочетание
13.11.1833
Жена: Анисия Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1835
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
Рождение ребёнка
19.02.1838
Сын: Березин Леон Тихонов
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
Рождение ребёнка
28.01.1839
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
Рождение ребёнка
07.01.1840
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Параскева Тихонова
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
Рождение ребёнка
23.06.1874
Дочь: Ефросиния Тихонова
Мать ребёнка: Марфа Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Яковлева
Смерть
21.12.1873