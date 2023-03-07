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Березин Тихон Иванов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.06.1806

Дата смерти

21.12.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1806

Отец: Иван Семёнов

Мать: Акилина (Григорьева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Васса Тихонова

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

Бракосочетание
13.11.1833

Жена: Анисия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1835

Сын: Березин Савва Тихонов

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1838

Сын: Березин Леон Тихонов

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1839

Сын: Березин Игнатий Тихонов

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1840

Сын: Березин Павел Тихонов

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Параскева Тихонова

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

Рождение ребёнка
23.06.1874

Дочь: Ефросиния Тихонова

Мать ребёнка: Марфа Андреева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Яковлева

Смерть
21.12.1873
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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