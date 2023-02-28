Косьма Трофимов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти23.07.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1821
Сын: Иоанн Косьмин
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
Рождение ребёнка
26.09.1824
Сын: Харитон Косьмин
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Косьмина
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Григорьева
Смерть
23.07.1831
Причина смерти: холера