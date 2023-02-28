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Косьма Трофимов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

23.07.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: ?

Мать: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1821

Сын: Иоанн Косьмин

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1824

Сын: Харитон Косьмин

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Косьмина

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Григорьева

Смерть
23.07.1831
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: холера
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