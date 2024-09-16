Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1843 ст.
Дата смерти06.04.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Неволино
Бракосочетание
07.02.1862 ст.
Муж: Бузилов Егор Иванов
Бракосочетание
07.02.1862 ст.
Муж: Бузилов Егор Иванов
Рождение ребёнка
18.11.1866 ст.
Отец ребёнка: Бузилов Егор Иванов
Пермскаягуберния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Рождение ребёнка
15.01.1871 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бузилов Егор Иванов
Рождение ребёнка
16.02.1874
Сын: Бузилов Архип Егоров
Отец ребёнка: Бузилов Егор Иванов
Рождение ребёнка
12.02.1880 ст.
Отец ребёнка: Бузилов Егор Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.
Сын: Бузилов Федор Егоров
Отец ребёнка: Бузилов Егор Иванов
Смерть
06.04.1912 ст.
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка