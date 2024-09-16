Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1843 ст.

Дата смерти

06.04.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Неволино
Бракосочетание
07.02.1862 ст.

Муж: Бузилов Егор Иванов

Бракосочетание
07.02.1862 ст.

Муж: Бузилов Егор Иванов

Рождение ребёнка
18.11.1866 ст.

Сын: Бузилов Александр Егоров

Отец ребёнка: Бузилов Егор Иванов

Пермскаягуберния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Рождение ребёнка
15.01.1871 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бузилов Егор Иванов

Рождение ребёнка
16.02.1874

Сын: Бузилов Архип Егоров

Отец ребёнка: Бузилов Егор Иванов

Рождение ребёнка
12.02.1880 ст.

Сын: Бузилов Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Бузилов Егор Иванов

Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.

Сын: Бузилов Федор Егоров

Отец ребёнка: Бузилов Егор Иванов

Смерть
06.04.1912 ст.
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка

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