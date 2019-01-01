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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4052Пристаническая (Неволина), дер.при рч. Пристанической.5223121301325Часовня православная 1. Пристань.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1285. Пристаническая (Неволина), деревня бывшая удельная, при речке Пристаничной, дворов 154, жителей 855, волостное правление (уездный город в 47 верстах), часовня, прис Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) д. Пристаничная или Неволина на р. Пристаничной, распл.Пристаничное общество118463471Бывшие помещичьиПравославныеРусские473
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
737019Неволинодеревня57°03'00"54°57'00"O-40-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57618407121д Неволинодеревня