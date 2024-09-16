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Бузилов Александр Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1866 ст.

Дата смерти

30.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1866 ст.

Отец: Бузилов Егор Иванов

Мать: Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова

Пермскаягуберния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Жена: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова

Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1887 ст.

Дочь: Дурышева-Бузилова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова

Рождение ребёнка
18.02.1894 ст.

Сын: Бузилов Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова

Рождение ребёнка
25.02.1896 ст.

Дочь: Шадрина-Бузилова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова

Рождение ребёнка
23.07.1898 ст.

Сын: Бузилов Максим Александрович

Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова

Рождение ребёнка
07.11.1900 ст.

Сын: Бузилов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова

Рождение ребёнка
08.04.1905 ст.

Сын: Бузилов Семен Александрович

Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова

Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Рождение ребёнка
09.06.1911 ст.

Дочь: Бузилова Анна Александровна

Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова

Смерть
30.09.1918
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка

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