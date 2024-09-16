Бузилов Александр Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1866 ст.
Дата смерти30.09.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
18.11.1866 ст.
Пермскаягуберния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Бракосочетание
02.02.1887 ст.
Бракосочетание
02.02.1887 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1887 ст.
Дочь: Дурышева-Бузилова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова
Рождение ребёнка
18.02.1894 ст.
Сын: Бузилов Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова
Рождение ребёнка
25.02.1896 ст.
Дочь: Шадрина-Бузилова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова
Рождение ребёнка
23.07.1898 ст.
Сын: Бузилов Максим Александрович
Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова
Рождение ребёнка
07.11.1900 ст.
Сын: Бузилов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова
Рождение ребёнка
08.04.1905 ст.
Сын: Бузилов Семен Александрович
Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Рождение ребёнка
09.06.1911 ст.
Дочь: Бузилова Анна Александровна
Мать ребёнка: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова
Смерть
30.09.1918
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка