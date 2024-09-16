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Бузилов Егор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1843 ст.

Дата смерти

14.03.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1843 ст.

Отец: Бузилов Иван Епифанов

Мать: Кубаскова Праскоья Зиновьева

Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Бракосочетание
07.02.1862 ст.

Жена: Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова

Бракосочетание
07.02.1862 ст.

Жена: Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова

Бракосочетание
07.02.1862 ст.

Жена: не указана

Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Рождение ребёнка
18.11.1866 ст.

Сын: Бузилов Александр Егоров

Мать ребёнка: Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова

Пермскаягуберния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Рождение ребёнка
15.01.1871 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова

Рождение ребёнка
16.02.1874

Сын: Бузилов Архип Егоров

Мать ребёнка: Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова

Рождение ребёнка
12.02.1880 ст.

Сын: Бузилов Тимофей Егоров

Мать ребёнка: Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова

Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.

Сын: Бузилов Федор Егоров

Мать ребёнка: Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова

Смерть
14.03.1911 ст.

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