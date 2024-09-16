Бузилов Егор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1843 ст.
Дата смерти14.03.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1843 ст.
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Бракосочетание
07.02.1862 ст.
Бракосочетание
07.02.1862 ст.
Бракосочетание
07.02.1862 ст.
Жена: не указана
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Рождение ребёнка
18.11.1866 ст.
Мать ребёнка: Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова
Пермскаягуберния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Рождение ребёнка
15.01.1871 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова
Рождение ребёнка
16.02.1874
Сын: Бузилов Архип Егоров
Мать ребёнка: Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова
Рождение ребёнка
12.02.1880 ст.
Мать ребёнка: Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.
Сын: Бузилов Федор Егоров
Мать ребёнка: Бузилова-Кротова Дарья Венидиктова
Смерть
14.03.1911 ст.