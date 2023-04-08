Сайфуллин Хайрулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сайфулла
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сайфуллин Шархимулла
Мать ребёнка: Сайфуллина Амина
Рождение ребёнка
10.10.1926
Сын: Сайфуллин Билал
Мать ребёнка: Сайфуллина Амина
Россия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сайфуллин Мидхат
Мать ребёнка: Сайфуллина Амина
Рождение ребёнка
1946
Сын: Сайфуллин Рифкат
Мать ребёнка: Сайфуллина Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Ахлия
Мать ребёнка: Сайфуллина Амина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сайфуллина Амина
Смерть
1980