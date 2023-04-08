Сайфуллин Хайрулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллин Хайрулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сайфулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сайфуллин Шархимулла

Мать ребёнка: Сайфуллина Амина

Рождение ребёнка
10.10.1926

Сын: Сайфуллин Билал

Мать ребёнка: Сайфуллина Амина

Россия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Сайфуллин Мидхат

Мать ребёнка: Сайфуллина Амина

Рождение ребёнка
1946

Сын: Сайфуллин Рифкат

Мать ребёнка: Сайфуллина Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Ахлия

Мать ребёнка: Сайфуллина Амина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайфуллина Амина

Смерть
1980
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