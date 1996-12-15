Сайфуллин Билал
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.10.1926
Дата смерти15.12.1996
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926
Отец: Сайфуллин Хайрулла
Мать: Сайфуллина Амина
Россия
Рождение ребёнка
21.04.1955
Сын: Сайфуллин Халил
Мать ребёнка: Сайфуллина Музаяна
Россия
Рождение ребёнка
13.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сайфуллина Музаяна
Россия
Рождение ребёнка
05.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сайфуллина Музаяна
Смерть
15.12.1996