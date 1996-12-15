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Сайфуллин Билал

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.10.1926

Дата смерти

15.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926

Отец: Сайфуллин Хайрулла

Мать: Сайфуллина Амина

Россия
Рождение ребёнка
21.04.1955

Сын: Сайфуллин Халил

Мать ребёнка: Сайфуллина Музаяна

Россия
Рождение ребёнка
13.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Музаяна

Россия
Рождение ребёнка
05.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Музаяна

Смерть
15.12.1996