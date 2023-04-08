Кузнецова (Сайфуллина) Ахлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2008
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сайфуллин Хайрулла
Мать: Сайфуллина Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2008