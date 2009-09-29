Сайфуллин Мидхат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти29.09.2009
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Сайфуллин Хайрулла
Мать: Сайфуллина Амина
Рождение ребёнка
18.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.09.2009