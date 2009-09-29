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Сайфуллин Мидхат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

29.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Сайфуллин Хайрулла

Мать: Сайфуллина Амина

Рождение ребёнка
18.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.09.2009
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