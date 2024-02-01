Зыков Иван
мужской, родился Неизвестно, Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
умер Неизвестно
Супруги
Зыкова Мариамия ИвановнаОколо 1734 г.р.
Дети
Зыков Флор ИвановичОколо 1767 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Мариамия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Сын: Зыков Флор Иванович
Мать ребёнка: Зыкова Мариамия Ивановна
Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно