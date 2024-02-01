Зыков Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Зыков Иван

Автор
НШ
Шорохова Н.

мужской, родился Неизвестно, Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

умер Неизвестно

Супруги
Зыкова Мариамия ИвановнаОколо 1734 г.р.
Дети
Зыков Флор ИвановичОколо 1767 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Мариамия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Сын: Зыков Флор Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Мариамия Ивановна

Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Смерть
Неизвестно

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