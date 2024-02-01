Зыкова Мариамия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Мариамия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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