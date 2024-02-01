Зыкова Мариамия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно