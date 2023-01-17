деревня Сояла, деревня Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Сояла

Пинежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Пинежский уезд
1039Сретения Господня (Сояльский, Соельская, д.), пог.при устье р. Сояльки.2610246870Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Юрольская волость
475. Сояла (Сояльское, Погост), село бывшее государственное, при реке Пинеге и речке Соялке, дворов 23, жителей 161, 2 церкви православных, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Пинежский район
105993Сояладеревня64°29'с.ш.43°16'в.д.Q-38-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Пинежский муниципальный район, Пинежское сельское поселение
11648427196д Сояладеревня
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