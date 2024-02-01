Зыков Флор Иванович Около 1767 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Зыков Флор Иванович

Автор
НШ
Шорохова Н.

мужской, родился Около 1767 ст., Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

умер До 1814 ст., Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Отец
Зыков ИванНеизвестно г.р.
Мать
Зыкова Мариамия ИвановнаОколо 1734 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: Зыков Иван

Мать: Зыкова Мариамия Ивановна

Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Смерть
До 1814 ст.
Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

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