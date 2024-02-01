Зыков Флор Иванович
мужской, родился Около 1767 ст., Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
умер До 1814 ст., Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
ОтецЗыков ИванНеизвестно г.р.
МатьЗыкова Мариамия ИвановнаОколо 1734 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.
Отец: Зыков Иван
Мать: Зыкова Мариамия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1814 ст.