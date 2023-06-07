Терещенков Еремей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенков Еремей Семенов

Терещенков Еремей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Терещенков Семен Андреев

Мать: Терещенкова Ирина Яковлева

Место жительства
1811
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.51 оп. 8, д.52 Ревизские сказки 6 рев. 1811 | Ревизские сказки Спасской и др. волостей экономических крестьян Рузского уезда Московской губернии.
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Терещенков Сергей Еремеев

Мать ребёнка: Терещенкова Марина Степанова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Терещенков Игнатий Еремеев

Мать ребёнка: Терещенкова Марина Степанова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Евдокия Еремеева

Мать ребёнка: Терещенкова Марина Степанова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терещенкова Марина Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close