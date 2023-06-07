Терещенков Еремей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Место жительства
1811
ф.51 оп. 8, д.52 Ревизские сказки 6 рев. 1811 | Ревизские сказки Спасской и др. волостей экономических крестьян Рузского уезда Московской губернии.
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Терещенков Сергей Еремеев
Мать ребёнка: Терещенкова Марина Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Терещенков Игнатий Еремеев
Мать ребёнка: Терещенкова Марина Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Евдокия Еремеева
Мать ребёнка: Терещенкова Марина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1834