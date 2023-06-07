Терещенкова Марина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенкова Марина Степанова

Терещенкова Марина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Терещенков Сергей Еремеев

Отец ребёнка: Терещенков Еремей Семенов

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Терещенков Игнатий Еремеев

Отец ребёнка: Терещенков Еремей Семенов

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Евдокия Еремеева

Отец ребёнка: Терещенков Еремей Семенов

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1841
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ц. села Лужки, д. Вишенки | ф.203, оп.747, д.14 (Исповедные 1841 Вишенки)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенков Еремей Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1844
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close