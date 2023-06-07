Терещенкова Марина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Терещенков Сергей Еремеев
Отец ребёнка: Терещенков Еремей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Терещенков Игнатий Еремеев
Отец ребёнка: Терещенков Еремей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Евдокия Еремеева
Отец ребёнка: Терещенков Еремей Семенов
Упоминание
1841
ц. села Лужки, д. Вишенки | ф.203, оп.747, д.14 (Исповедные 1841 Вишенки)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1844
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки