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Терещенкова Ирина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Между 1811 и 1814

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
По 1785

Муж: Терещенков Семен Андреев

Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Гликерия Семенова

Отец ребёнка: Терещенков Семен Андреев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Башилова Параскева Семенова

Отец ребёнка: Терещенков Семен Андреев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Упоминание
1795
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Терещенков Еремей Семенов

Отец ребёнка: Терещенков Семен Андреев

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Терещенков Андрей Семенов

Отец ребёнка: Терещенков Семен Андреев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1802
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.607, оп.1, д.1267 (Исповедные 1802) | Исповедные ведомости Рузского уезда села Лужки за 1802 (24 августа 1802)
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Акилина Семенова

Отец ребёнка: Терещенков Семен Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Между 1811 и 1814