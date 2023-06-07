Терещенкова Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиМежду 1811 и 1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
По 1785
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Гликерия Семенова
Отец ребёнка: Терещенков Семен Андреев
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Башилова Параскева Семенова
Отец ребёнка: Терещенков Семен Андреев
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Упоминание
1795
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Терещенков Еремей Семенов
Отец ребёнка: Терещенков Семен Андреев
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Терещенков Андрей Семенов
Отец ребёнка: Терещенков Семен Андреев
Упоминание
1802
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.607, оп.1, д.1267 (Исповедные 1802) | Исповедные ведомости Рузского уезда села Лужки за 1802 (24 августа 1802)
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Акилина Семенова
Отец ребёнка: Терещенков Семен Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Между 1811 и 1814