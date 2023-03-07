Параскева Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Семёнова

Параскева Семёнова

avatar

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1807

Дата смерти

28.12.1843

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Завадин Семён Владимиров

Мать: Евдокия Ильина

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.04.1833

Муж: Иван (Анисимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1839

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Иван (Анисимов)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кондратий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван (Анисимов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Панкратов

Смерть
28.12.1843
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close