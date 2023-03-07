Параскева Семёнова
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти28.12.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Завадин Семён Владимиров
Мать: Евдокия Ильина
Бракосочетание
26.04.1833
Муж: Иван (Анисимов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1839
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Иван (Анисимов)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кондратий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван (Анисимов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Панкратов
Смерть
28.12.1843
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.