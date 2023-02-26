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Завадин Семён Владимиров

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Завадин Владимир Андреев

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Завадин Семён Семёнов

Мать ребёнка: Завадина Евдокия Алексеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1793

Сын: Моисей Семёнов

Мать ребёнка: Завадина Евдокия Алексеева

д.Шишки
Рождение ребёнка
08.02.1798

Сын: Завадин Никифор Семёнов

Мать ребёнка: Завадина Евдокия Алексеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.09.1802

Жена: Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1803

Сын: Егор Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Константин Семёнов

Мать ребёнка: Завадина Евдокия Алексеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1807

Сын: Михей Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Параскева Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1812

Сын: Завадин Корней Семёнов

Мать ребёнка: Завадина Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1821

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завадина Евдокия Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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