Завадин Семён Владимиров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Завадин Владимир Андреев
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Завадина Евдокия Алексеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1793
Сын: Моисей Семёнов
Мать ребёнка: Завадина Евдокия Алексеева
д.Шишки
Рождение ребёнка
08.02.1798
Мать ребёнка: Завадина Евдокия Алексеева
Бракосочетание
03.09.1802
Жена: Евдокия Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1803
Сын: Егор Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Константин Семёнов
Мать ребёнка: Завадина Евдокия Алексеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1807
Сын: Михей Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Параскева Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Завадина Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Фёдорова
Смерть
Неизвестно