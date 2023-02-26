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Завадина Евдокия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Завадин Семён Семёнов

Отец ребёнка: Завадин Семён Владимиров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1793

Сын: Моисей Семёнов

Отец ребёнка: Завадин Семён Владимиров

д.Шишки
Рождение ребёнка
08.02.1798

Сын: Завадин Никифор Семёнов

Отец ребёнка: Завадин Семён Владимиров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Константин Семёнов

Отец ребёнка: Завадин Семён Владимиров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1812

Сын: Завадин Корней Семёнов

Отец ребёнка: Завадин Семён Владимиров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завадин Семён Владимиров

Смерть
Неизвестно
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