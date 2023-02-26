Завадина Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Завадин Семён Владимиров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1793
Сын: Моисей Семёнов
Отец ребёнка: Завадин Семён Владимиров
д.Шишки
Рождение ребёнка
08.02.1798
Отец ребёнка: Завадин Семён Владимиров
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1806
Сын: Константин Семёнов
Отец ребёнка: Завадин Семён Владимиров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Завадин Семён Владимиров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно