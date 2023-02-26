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Иван (Анисимов)

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Марк Анисимов

Мать: Мелания Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1833

Жена: Параскева Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1839

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: Параскева Семёнова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кондратий Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Семёнова

Смерть
Неизвестно
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