Иван (Анисимов)
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Марк Анисимов
Мать: Мелания Михайлова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1833
Жена: Параскева Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1839
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Параскева Семёнова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кондратий Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Семёнова
Смерть
Неизвестно