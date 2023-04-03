Филатов Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1866
Отец: Филатов Захар
Мать: Филатова Татьяна
Бракосочетание
11.11.1884
Жена: Филатова Анисия
л.180об. №22 11 ноября 1884г. жених крестьянин Стефан Захариев Филатов 17 лет 10 месяцев первым браком невеста крестьянка Анисия Петрова Тебякина 18 лет первым браком Поручители: по жениху крест... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1887
Сын: Филатов Андрей
Мать ребёнка: Филатова Анисия
Развод
25.11.1910
Жена: Филатова Анисия
По безвестному отсутствию мужа, в следствии побега с военной службы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно