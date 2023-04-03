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Филатов Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1866

Отец: Филатов Захар

Мать: Филатова Татьяна

Бракосочетание
11.11.1884

Жена: Филатова Анисия

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
л.180об. №22 11 ноября 1884г. жених крестьянин Стефан Захариев Филатов 17 лет 10 месяцев первым браком невеста крестьянка Анисия Петрова Тебякина 18 лет первым браком Поручители: по жениху крест... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1887

Сын: Филатов Андрей

Мать ребёнка: Филатова Анисия

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Развод
25.11.1910

Жена: Филатова Анисия

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
По безвестному отсутствию мужа, в следствии побега с военной службы
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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