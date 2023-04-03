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Филатова (Шокова?) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

25.11.1887

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шоков Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
1846

Муж: Филатов Захар

или 1847
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Казлитина Марфа

Отец ребёнка: Филатов Захар

Рождение ребёнка
1852

Сын: Филатов Пётр

Отец ребёнка: Филатов Захар

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Филатов Захар

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Дария

Отец ребёнка: Филатов Захар

Рождение ребёнка
18.12.1866

Сын: Филатов Стефан

Отец ребёнка: Филатов Захар

Рождение ребёнка
11.06.1871

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Филатов Захар

Рождение ребёнка
07.07.1873

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Филатов Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Василий

Отец ребёнка: Филатов Захар

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
или в Надежде? | л. 206об. №24 7 июля 1854г. Василий Родители: ст. Старомарьевской казак Захар Филиппов Филатов и жена его Татиана Георгиева Восприемники: ст. Старомарьевской казак Ха... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
25.11.1887
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Причина смерти: от простуды | 57 лет
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