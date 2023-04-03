Филатова (Шокова?) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти25.11.1887
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Шоков Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
1846
Муж: Филатов Захар
или 1847
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Казлитина Марфа
Отец ребёнка: Филатов Захар
Рождение ребёнка
1852
Сын: Филатов Пётр
Отец ребёнка: Филатов Захар
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Филатов Захар
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Дария
Отец ребёнка: Филатов Захар
Рождение ребёнка
18.12.1866
Сын: Филатов Стефан
Отец ребёнка: Филатов Захар
Рождение ребёнка
11.06.1871
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Филатов Захар
Рождение ребёнка
07.07.1873
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Филатов Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Василий
Отец ребёнка: Филатов Захар
или в Надежде? | л. 206об. №24 7 июля 1854г. Василий Родители: ст. Старомарьевской казак Захар Филиппов Филатов и жена его Татиана Георгиева Восприемники: ст. Старомарьевской казак Ха... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.1887
Причина смерти: от простуды | 57 лет