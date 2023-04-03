Филатова (Тебякина) Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатова (Тебякина) Анисия

Филатова (Тебякина) Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1884

Муж: Филатов Стефан

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
л.180об. №22 11 ноября 1884г. жених крестьянин Стефан Захариев Филатов 17 лет 10 месяцев первым браком невеста крестьянка Анисия Петрова Тебякина 18 лет первым браком Поручители: по жениху крест... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1887

Сын: Филатов Андрей

Отец ребёнка: Филатов Стефан

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Развод
25.11.1910

Муж: Филатов Стефан

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
По безвестному отсутствию мужа, в следствии побега с военной службы
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close