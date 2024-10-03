Марфа (Агафия)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Филипп Прохоров
Мать: Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Авксентьев
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Федосья Семенова
Отец ребёнка: Семен Авксентьев
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Игнатий Семенов
Отец ребёнка: Семен Авксентьев
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Устинья Семенова
Отец ребёнка: Семен Авксентьев
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Наталья Семенова
Отец ребёнка: Семен Авксентьев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ефим Семенов
Отец ребёнка: Семен Авксентьев
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Ефим Семенов
Отец ребёнка: Семен Авксентьев
Смерть
Неизвестно