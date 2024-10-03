Марфа (Агафия) Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа (Агафия)

Марфа (Агафия)

Место рождения

Кстилово, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

1779 г.р.

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Около 1827 г.р.
Около 1830 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1836 г.р.
1842 г.р.
Около 1844 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Филипп Прохоров

Мать: Акилина Иванова

Кстилово, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Авксентьев

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Федосья Семенова

Отец ребёнка: Семен Авксентьев

Кстилово, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Игнатий Семенов

Отец ребёнка: Семен Авксентьев

Кстилово, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Устинья Семенова

Отец ребёнка: Семен Авксентьев

Кстилово, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Наталья Семенова

Отец ребёнка: Семен Авксентьев

Кстилово, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ефим Семенов

Отец ребёнка: Семен Авксентьев

Кстилово, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Ефим Семенов

Отец ребёнка: Семен Авксентьев

Кстилово, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.