Филипп Прохоров Около 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипп Прохоров

Место рождения

Ольховец, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Прохор Самуилов

Мать: не указана

Ольховец, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Иванова

Место жительства
1800
Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Семен Авксентьев

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Марфа (Агафия)

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Кстилово, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно
Кстилово, Шаховская, Московская область

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