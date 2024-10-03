Филипп Прохоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Прохор Самуилов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Иванова
Место жительства
1800
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Семен Авксентьев
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Марфа (Агафия)
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно