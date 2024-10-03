Наталья Семенова Около 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Семенова

Место рождения

Кстилово, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Семен Авксентьев

Мать: Марфа (Агафия)

Кстилово, Шаховская, Московская область
Крещение
Около 1836
Бракосочетание
27.01.1857

Муж: Евдоким Иванович

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Иванович

Середа, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1871

Дочь: Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Иванович

Середа, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно

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