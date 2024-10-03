Наталья Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Семен Авксентьев
Мать: Марфа (Агафия)
Крещение
Около 1836
Бракосочетание
27.01.1857
Муж: Евдоким Иванович
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1871
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Иванович
Смерть
Неизвестно