Акилина Иванова 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

08.03.1848

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Прохоров

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Марфа (Агафия)

Отец ребёнка: Филипп Прохоров

Кстилово, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Семен Авксентьев

Отец ребёнка: Филипп Прохоров

Ольховец, Шаховская, Московская область
Смерть
08.03.1848

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