Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти08.03.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Марфа (Агафия)
Отец ребёнка: Филипп Прохоров
Кстилово, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Семен Авксентьев
Отец ребёнка: Филипп Прохоров
Ольховец, Шаховская, Московская область
Смерть
08.03.1848