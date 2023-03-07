Кокошкин Максим Иванов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Кокошкина Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Кокошкина Фекла Максимова
Мать ребёнка: Кокошкина Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Кокошкина Федосья Максимова
Мать ребёнка: Кокошкина Екатерина Яковлева
Смерть
Неизвестно