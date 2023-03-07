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Кокошкин Максим Иванов

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Место рождения

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кокошкин Иван Максимов

Мать ребёнка: Кокошкина Екатерина Яковлева

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Кокошкина Фекла Максимова

Мать ребёнка: Кокошкина Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Кокошкина Федосья Максимова

Мать ребёнка: Кокошкина Екатерина Яковлева

Смерть
Неизвестно
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