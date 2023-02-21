Кокошкина Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокошкина Екатерина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кокошкин Иван Максимов

Отец ребёнка: Кокошкин Максим Иванов

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Кокошкина Фекла Максимова

Отец ребёнка: Кокошкин Максим Иванов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Кокошкина Федосья Максимова

Отец ребёнка: Кокошкин Максим Иванов

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