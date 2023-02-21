Кокошкина Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Кокошкин Максим Иванов
Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Кокошкина Фекла Максимова
Отец ребёнка: Кокошкин Максим Иванов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Кокошкина Федосья Максимова
Отец ребёнка: Кокошкин Максим Иванов