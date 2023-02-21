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Кокошкина Федосья Максимова
Кокошкина Федосья Максимова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1809
Пол
Женский
Отец
Кокошкин Максим Иванов
1774 г.р.
Мать
Кокошкина Екатерина Яковлева
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Кокошкин Максим Иванов
Мать:
Кокошкина Екатерина Яковлева
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