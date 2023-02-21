Кокошкина Федосья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокошкина Федосья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Отец

1774 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кокошкин Максим Иванов

Мать: Кокошкина Екатерина Яковлева

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