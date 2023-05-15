Кокошкина Параскева Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кокошкин Петр Иванов
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Кокошкина Ксения Иванова
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Кокошкина Анисья Иванова
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кокошкина Федосья Иванова
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев
Смерть
Неизвестно