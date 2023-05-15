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ГлавнаяЛюдиКокошкина Параскева Семенова

Кокошкина Параскева Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Кокошкин Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1760

Сын: Кокошкин Петр Иванов

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кокошкин Федор Иванов

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1772

Сын: Кокошкин Михайло Иванов

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кокошкин Максим Иванов

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кокошкина Ксения Иванова

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Кокошкина Анисья Иванова

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кокошкина Федосья Иванова

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Прокопьев

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
Неизвестно
Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
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