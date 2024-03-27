Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна

Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

25.02.1909

Дата смерти

30.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1909

Отец: Рустямов Фаттах Рахматуллович

Мать: Рустямова Мархаба Закировна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1932

Сын: Баймурзин Яркай Нуритдинович

Отец ребёнка: Баймурзин Нуритдин Хайретдинович

д.Бикбулатово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
06.04.1935

Сын: Баймурзин Ирик Нуритдинович

Отец ребёнка: Баймурзин Нуритдин Хайретдинович

д.Бикбулатово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
05.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахунзянов Махмут Аралбаевич

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1945

Сын: Ахунзянов Амир Махмутович

Отец ребёнка: Ахунзянов Махмут Аралбаевич

д.Ибраево, Кугарчинский район, БАССР
Развод
Неизвестно

Муж: Ахунзянов Махмут Аралбаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахунзянов Махмут Аралбаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баймурзин Нуритдин Хайретдинович

Смерть
30.03.1990
г.Уфа, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа ( Тимашевское кладбище), БАССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close