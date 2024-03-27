Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения25.02.1909
Дата смерти30.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1909
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1932
Сын: Баймурзин Яркай Нуритдинович
Отец ребёнка: Баймурзин Нуритдин Хайретдинович
д.Бикбулатово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
06.04.1935
Сын: Баймурзин Ирик Нуритдинович
Отец ребёнка: Баймурзин Нуритдин Хайретдинович
д.Бикбулатово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
05.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахунзянов Махмут Аралбаевич
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1945
Сын: Ахунзянов Амир Махмутович
Отец ребёнка: Ахунзянов Махмут Аралбаевич
д.Ибраево, Кугарчинский район, БАССР
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1990
г.Уфа, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа ( Тимашевское кладбище), БАССР