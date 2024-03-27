Ахунзянов Махмут Аралбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахунзянов Махмут Аралбаевич

Место рождения

Бураевский район, Башкирия

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бураевский район, Башкирия
Рождение ребёнка
05.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баймурзина Гилминиса Фаттаховна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1945

Сын: Ахунзянов Амир Махмутович

Мать ребёнка: Баймурзина Гилминиса Фаттаховна

д.Ибраево, Кугарчинский район, БАССР
Развод
Неизвестно

Жена: Баймурзина Гилминиса Фаттаховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баймурзина Гилминиса Фаттаховна

Смерть
?.11.1993
г.Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
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