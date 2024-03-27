Ахунзянов Махмут Аралбаевич
Место рожденияБураевский район, Башкирия
Дата рождения1907
Дата смерти?.11.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баймурзина Гилминиса Фаттаховна
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1945
Сын: Ахунзянов Амир Махмутович
Мать ребёнка: Баймурзина Гилминиса Фаттаховна
д.Ибраево, Кугарчинский район, БАССР
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1993
г.Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь