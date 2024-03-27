Рустямов Фаттах Рахматуллович
Место рожденияд.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Дата рождения1868
Дата смерти28.05.1947
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1868
Отец: Рустямов Рахматулла
д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1893
Сын: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович
Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1895
Сын: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович
Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович
Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Исхакова Гильмибаян Фаттаховна
Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1905
Сын: Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович
Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
25.02.1909
Дочь: Баймурзина Гилминиса Фаттаховна
Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1913
Сын: Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович
Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Смерть
28.05.1947
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР