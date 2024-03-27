Рустямов Фаттах Рахматуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустямов Фаттах Рахматуллович

Место рождения

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

28.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Рустямов Рахматулла

Мать: не указана

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1893

Сын: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович

Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1895

Сын: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович

Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1900

Сын: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович

Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Исхакова Гильмибаян Фаттаховна

Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1905

Сын: Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович

Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
25.02.1909

Дочь: Баймурзина Гилминиса Фаттаховна

Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1913

Сын: Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович

Мать ребёнка: Рустямова Мархаба Закировна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Смерть
28.05.1947
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
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